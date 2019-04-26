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Власть

«Один пояс — один путь». Участники форума нацелены на достижение интеграции

В Пекине сегодня начинается второй международный форум «Один пояс  один путь». В нем принимают участие делегации из 187 стран. В столицу Китая прибыли главы и премьер-министры 37 государств. Из стран Центральной Азии в Пекин приехали президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, глава Таджикистана Эмомали Рахмон и лидер Узбекистана Шавкат Мирзиеев.  

На форуме ожидаются выступления президента России Владимира Путина, экс-главы Казахстана Нурсултана Назарбаева и генерального секретаря ООН Антониу Гуттереша. 

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Хозяин форума председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что сопряжение инициативы Китая «Один пояс — один путь» с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) обещает перспективные инфраструктурные проекты,
в том числе создание транспортно-логистических центров и развитие ключевых транспортных узлов.

Си Цзиньпин подчеркнул, что КНР готова со своими партнерами решать задачи в рамках «Одного пояса  одного пути» и достигать совместными усилиями взаимовыгоды.

Напомним, Си Цзиньпин предложил интеграционный проект «Один пояс — один путь» во время визитов в Казахстан и Индонезию осенью 2013 года. Кыргызстан как член ЕАЭС поддержал эту инициативу. Один из ключевых вопросов для КР — строительство железной дороги через территорию нашей страны. Она станет одним из отрезков, который протянется от Китая до Европы.

Ожидается, что Сооронбай Жээнбеков также встретится с председателем правления компании «Чайна Роуд» Лу Шанем.
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