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Власть

Президент Кыргызстана вылетел с рабочим визитом в Китай

Президент Кыргызстана вылетел в Китай для участия в работе второго международного форума «Один пояс  один путь», который пройдет в Пекине.

В составе официальной делегации — министр иностранных дел Чингиз Айдарбеков, министр экономики Олег Панкратов и министр транспорта и дорог Жанат Бейшенов. 

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У главы государства на полях форума запланирована двусторонняя встреча с председателем КНР Си Цзиньпином.

Сооронбай Жээнбеков посетит также ряд крупных китайских компаний, готовых инвестировать в экономику КР.

В рамках форума глава Кыргызстана и его китайский коллега посетят Международную садоводческую выставку, где посадят в знак дружбы деревья.

В программе визита также предусмотрены совместный поход в театр «Гуйжуй» и гала-концерт. 
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