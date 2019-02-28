В Жогорку Кенеше интересуются, когда начнут работать новые кодексы

Когда начнут работать новые кодексы, поинтересовался на заседании Жогорку Кенеша депутат Руслан Казакбаев.

Глава парламентского комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции Наталья Никитенко отметила, что работа над устранением коллизий в новых кодексах не останавливается ни на день.

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«Создана рабочая межведомственная группа. Первый пакет документов — поправки в Кодекс о нарушениях — принят нардепами и подписан президентом. Речь о дорожном движении, чтобы «Безопасный город» заработал. В парламенте работают над вторым блоком — внесением поправок в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. В частности, по приведению в соответствие с Конституцией и устранению коллизий. Правительство тоже готовит очередной пакет поправок по выявленным коллизиям. Думаю, в течение марта-апреля он поступит в парламент», — сказала она.

Депутат добавила, что неэффективные действия кабмина в течение двух лет сыграли роль и теперь в режиме нон-стоп приходится исправлять ситуацию.