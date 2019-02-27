13:02
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Бизнес советует Сооронбаю Жээнбекову избавиться от глав регионов — иждивенцев

Глав областей и районов должно выбирать местное население. Об этом на конференции «Кыргызстан: национальный диалог по региональному развитию» заявил предприниматель Жумадыл Эгембердиев.

Он предложил президенту Кыргызстана избавиться от глав регионов — иждивенцев.

«Когда акимов и глав областей будет выбирать местное население, вы увидите реальную картину в регионах. Сейчас акимы и губернаторы вам дают красивые отчеты, а сами не работают», — отметил  Жумадыл Эгембердиев.

По его словам, также необходимо увеличивать бюджеты местных органов власти.

«60 процентов доходов от налоговых поступлений того или иного региона надо оставить в местных бюджетах. Остальных 40 процентов будет достаточно для центральных органов», — сказал он.

По мнению Жумадыла Эгембердиева, нужно объявить мораторий на выдачу лицензий на разработку золоторудных месторождений.

«Пусть золото останется следующему нашему поколению. У нас есть другие реальные секторы экономики для развития», — считает предприниматель.
Ссылка:
просмотров: 614
Версия для печати
Материалы по теме
Плохо работают. Коммерческие банки должны улучшить сервис в регионах
Популярные новости
Обновление. Азиз Суракматов перетряхнул мэрию Бишкека Обновление. Азиз Суракматов перетряхнул мэрию Бишкека
Лидер движения &laquo;СДПК без Атамбаева&raquo; рассказал, кто за&nbsp;ним стоит Лидер движения «СДПК без Атамбаева» рассказал, кто за ним стоит
Возвращение активов Бакиева. Представитель Госдепа США посетит Кыргызстан Возвращение активов Бакиева. Представитель Госдепа США посетит Кыргызстан
В&nbsp;правительстве Кыргызстана вновь заговорили о&nbsp;доступе к&nbsp;банковским счетам В правительстве Кыргызстана вновь заговорили о доступе к банковским счетам
Бизнес
Интернет в&nbsp;подарок при подключении проводного телефона ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; Интернет в подарок при подключении проводного телефона ОАО «Кыргызтелеком»
MegaCom снижает стоимость на&nbsp;внесетевые звонки MegaCom снижает стоимость на внесетевые звонки
4G&nbsp;LTE-сеть О! улучшена еще в&nbsp;32&nbsp;населенных пунктах Нарынской области 4G LTE-сеть О! улучшена еще в 32 населенных пунктах Нарынской области
Мобильный банкинг &laquo;BTA24&raquo;: меняем жизнь к&nbsp;лучшему Мобильный банкинг «BTA24»: меняем жизнь к лучшему