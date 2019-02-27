Глав областей и районов должно выбирать местное население. Об этом на конференции «Кыргызстан: национальный диалог по региональному развитию» заявил предприниматель Жумадыл Эгембердиев.

Он предложил президенту Кыргызстана избавиться от глав регионов — иждивенцев.

«Когда акимов и глав областей будет выбирать местное население, вы увидите реальную картину в регионах. Сейчас акимы и губернаторы вам дают красивые отчеты, а сами не работают», — отметил Жумадыл Эгембердиев.

По его словам, также необходимо увеличивать бюджеты местных органов власти.

«60 процентов доходов от налоговых поступлений того или иного региона надо оставить в местных бюджетах. Остальных 40 процентов будет достаточно для центральных органов», — сказал он.

По мнению Жумадыла Эгембердиева, нужно объявить мораторий на выдачу лицензий на разработку золоторудных месторождений.

«Пусть золото останется следующему нашему поколению. У нас есть другие реальные секторы экономики для развития», — считает предприниматель.