Лишение неприкосновенности экс-президента ставит крест на мирной передаче власти. Об этом заявила на пресс-конференции официальный представитель СДПК Кундуз Жолдубаева.
По ее словам, поправки в Закон «О гарантиях деятельности президента» готовились специально под бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева.
Ее поддержали депутаты Жогорку Кенеша Ирина Карамушкина и Асель Кодуранова. Ирина Карамушкина напомнила, что когда СДПК, исполняя волю Алмазбека Атамбаева, выдвинула единым кандидатом в президенты Сооронбая Жээнбекова, то главным условием было не допустить семейно-кланового правления.
Ну тогда впишите в этот закон сразу имя Атамбаева. Пусть уж все предатели свои лица откроют.Кундуз Жолдубаева
«Но потом во власти оказались братья, сваты, одноклассники. Вернулись представители бакиевской команды. Естественно, когда Алмазбек Атамбаев указал на это своему преемнику, то Сооронбаю Жээнбекову это не понравилось, и сейчас мы имеем то, что имеем. Сомнительный проект «СДПК без Атамбаева», потом эти поправки о лишении неприкосновенности», — сказала Ирина Карамушкина.
Асель Кодуранова подчеркнула, что не согласна с поправками. Она считает, что процедура лишения неприкосновенности экс-президента должна быть такой же сложной, как и отречение главы государства от должности через импичмент.