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Власть

Лишение неприкосновенности экс-президента ставит крест на мирной передаче власти

Лишение неприкосновенности экс-президента ставит крест на мирной передаче власти. Об этом заявила на пресс-конференции официальный представитель СДПК Кундуз Жолдубаева.

По ее словам, поправки в Закон «О гарантиях деятельности президента» готовились специально под бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева.

Ну тогда впишите в этот закон сразу имя Атамбаева. Пусть уж все предатели свои лица откроют.

Кундуз Жолдубаева
Ее поддержали депутаты Жогорку Кенеша Ирина Карамушкина и Асель Кодуранова. Ирина Карамушкина напомнила, что когда СДПК, исполняя волю Алмазбека Атамбаева, выдвинула единым кандидатом в президенты Сооронбая Жээнбекова, то главным условием было не допустить семейно-кланового правления.

«Но потом во власти оказались братья, сваты, одноклассники. Вернулись представители бакиевской команды. Естественно, когда Алмазбек Атамбаев указал на это своему преемнику, то Сооронбаю Жээнбекову это не понравилось, и сейчас мы имеем то, что имеем. Сомнительный проект «СДПК без Атамбаева», потом эти поправки о лишении неприкосновенности», — сказала Ирина Карамушкина. 

Асель Кодуранова подчеркнула, что не согласна с поправками. Она считает, что процедура лишения неприкосновенности экс-президента должна быть такой же сложной, как и отречение главы государства от должности через импичмент. 
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