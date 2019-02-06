Закон о биотопливе направлен на алкомагнатов, считают в Жогорку Кенеше

Закон о биотопливе направлен на алкомагнатов. Такое мнение высказал на заседании Жогорку Кенеша депутат Мирлан Жеенчороев.

По словам министра сельского хозяйства Нурбека Мурашева, ведомство разработало закон о биотопливе.

«В Чуйской области перерабатывают сахарную свеклу. После остается патока — около 29 тысяч тонн в год. Она просто уходит в отходы. Мы хотим ввести в действие несколько спиртзаводов, которые будут ее перерабатывать», — сказал министр.

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По подсчетам ведомства, в среднем можно выработать около 15 тысяч тонн биоэтанола. «Если предприятия будут работать, то в бюджет поступит около 250 миллионов сомов», — отметил Нурбек Мурашев.

Депутат Мирлан Жеенчороев отметил, что в этом случае законопроект направлен на алкомагнатов.

Представитель министерства отметил, что по закону предприятия не имеют права одновременно выпускать пищевой спирт и биоэтанол. «Предприятия, которые сегодня выпускают пищевой спирт, должны прекратить его выпуск, если захотят перейти на биоэтанол», — отметил он.

Депутат Экмат Байбакпаев поинтересовался, где будут смешивать биотопливо и бензин. Нурбек Мурашев отметил, что в Кыргызстане есть нефтеперерабатывающие предприятия, где и будет проходить смешение. По мнению министра, они заинтересованы в этом, поскольку стоимость биоэтанола ниже, чем бензина.