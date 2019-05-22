Закон о биотопливе. Правительство неожиданно изменило позицию и концепцию

«Изначально концепция законопроекта «О биотопливе» была направлена на реанимацию Кара-Балтинского спиртового завода для производства биоэтанола. А теперь изменились и концепция, и позиция правительства», — заявила сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Гульшат Асылбаева.

Представитель Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Алтынбек Аманбаев рассказал, что изначально планировали перерабатывать отходы сахарного производства на Кара-Балтинском спиртовом заводе и добавлять в виде биоэтанола к нефтепродуктам. Но во время общественных обсуждений возник вопрос, почему другие юридические лица и предприниматели не могут использовать биоэтанол. Поэтому решили не устанавливать ограничения в его производстве.

«Никто не говорит об ограничениях. Получается, что биоэтанол стал биотопливом. Зачем это делать? Получается, в процессе обсуждения концепция изменилась», — сказала нардеп.

По данным Минсельхоза, биоэтанол можно изготавливать из остаточного сырья сахарного тростника, сахарной свеклы, кукурузы, пшеницы, ячменя, картофеля и так далее. По предварительным расчетам, в Кыргызстане можно производить около 12 миллионов литров биоэтанола в год.