Депутат Жогорку Кенеша вновь предлагает ограничить проведение торжеств

Депутат Жогорку Кенеша Зиядин Жамалдинов предлагает изменить Закон «О юбилейных мероприятиях в Кыргызской Республике». Документ вынесли на общественное обсуждение.

По его словам, правительство ежегодно утверждает перечень юбилейных мероприятий общенационального значения.

В республике проводят более 100 торжеств в течение года. Например, в 2017-м утвердили 120 тоев, в 2018-м — 105.

Органы местного самоуправления отдельно утверждают перечни юбилейных мероприятий регионального значения. На празднества тратят бюджетные средства. При этом, указано в справке-обосновании, средний той обходится в миллион сомов.

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«Несмотря на наличие дефицита бюджета, государственного долга и социальных проблем, ежегодно проводят более 100 юбилейных мероприятий, сокращение которых могло бы решить многие накопившиеся проблемы», — сказал Зиядин Жамалдинов.

Нардеп считает, что целесообразно ограничить периодичность проведения юбилейных мероприятий. Закон предлагает значимыми датами для проведения торжеств общенационального, регионального и корпоративного значения обозначить 50 лет, 75 лет, 100 лет и, соответственно, каждые последующие 25 лет. И только в особых случаях решением президента можно провести юбилей в иные даты.