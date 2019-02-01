14:27
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Депутат Жогорку Кенеша вновь предлагает ограничить проведение торжеств

Депутат Жогорку Кенеша Зиядин Жамалдинов предлагает изменить Закон «О юбилейных мероприятиях в Кыргызской Республике». Документ вынесли на общественное обсуждение.

По его словам, правительство ежегодно утверждает перечень юбилейных мероприятий общенационального значения.

В республике проводят более 100 торжеств в течение года. Например, в 2017-м утвердили 120 тоев, в 2018-м — 105.

Органы местного самоуправления отдельно утверждают перечни юбилейных мероприятий регионального значения. На празднества тратят бюджетные средства. При этом, указано в справке-обосновании, средний той обходится в миллион сомов.

Читайте по теме
Отказаться от дорогих свадеб и похорон призывают чиновников Кыргызстана

«Несмотря на наличие дефицита бюджета, государственного долга и социальных проблем, ежегодно проводят более 100 юбилейных мероприятий, сокращение которых могло бы решить многие накопившиеся проблемы», — сказал Зиядин Жамалдинов.

Нардеп считает, что целесообразно ограничить периодичность проведения юбилейных мероприятий. Закон предлагает значимыми датами для проведения торжеств общенационального, регионального и корпоративного значения обозначить 50 лет, 75 лет, 100 лет и, соответственно, каждые последующие 25 лет. И только в особых случаях решением президента можно провести юбилей в иные даты.
Ссылка:
просмотров: 4558
Версия для печати
Материалы по теме
Трезвость — норма! Запретить на корпоративах алкоголь предлагает экс-депутат
Пример для подражания. Популярный певец Мирбек Атабеков провел той без устуканов
Все чаще кыргызстанцы требуют отпраздновать юбилей родни и увековечить память
Любители тоев и заграничных поездок. Кто из чиновников завсегдатаи праздников
Много тоев. Депутат предлагает ввести пятилетний мораторий на праздники
Той өткөрүүнүн жаңы үлгүсүнүн сценарийине сынак жарыялады
Ырчы Асел Кадырбекованы ата-энеси Нурлан Насиптин колуна тапшырды
Законопроекту об ограничении тоев препятствуют депутаты-рестораторы
В Кыргызстане предлагают ограничить число государственных тоев
Тойлордо кыргыз ырларын кубулжута ырдаган афроамерикалык жигит
Популярные новости
Трайбализм в&nbsp;медицине. Больницы Бишкека поделили профессора из&nbsp;двух регионов Трайбализм в медицине. Больницы Бишкека поделили профессора из двух регионов
Сооронбай Жээнбеков заявляет, что есть силы, пытающиеся сорвать саммит ШОС Сооронбай Жээнбеков заявляет, что есть силы, пытающиеся сорвать саммит ШОС
С&nbsp;размахом! Сколько выдал лицензий Дуйшенбек Зилалиев, будучи главой ГКПЭН С размахом! Сколько выдал лицензий Дуйшенбек Зилалиев, будучи главой ГКПЭН
Не&nbsp;треснут? Пожизненно содержать премьеров и&nbsp;спикеров&nbsp;ЖК предлагает депутат Не треснут? Пожизненно содержать премьеров и спикеров ЖК предлагает депутат
Бизнес
Общественный совет ФУГИ заслушал отчет о&nbsp;перспективах развития MegaCom Общественный совет ФУГИ заслушал отчет о перспективах развития MegaCom
MegaCom сообщает о&nbsp;приостановлении приема платежей через &laquo;Мобильник&raquo; MegaCom сообщает о приостановлении приема платежей через «Мобильник»
Смартфоны HONOR в&nbsp;рассрочку без процентов и&nbsp;переплаты в&nbsp;O!Store Смартфоны HONOR в рассрочку без процентов и переплаты в O!Store
Как купить смартфон мечты без первоначального взноса и&nbsp;переплат Как купить смартфон мечты без первоначального взноса и переплат