Депутаты БГК спорят о парковочных карманах на проспекте Айтматова

Депутат от фракции «Кыргызстан» Кубанычбек Конгантиев напомнил, что парковочные карманы на проспекте Чингиза Айтматова в Бишкеке убраны во время реконструкции дорожного полотна.

«Нам говорили, что будет организована велодорожка. Мэрия приняла решение, Бишкекасфальтсервис сказал, что средства на эти цели есть. Мы поддержали, несмотря на жалобы предпринимателей. Но до сегодняшнего дня нет ни парковок, ни велодорожки. Теперь говорят, что денег на их организацию нет», — недоумевает он.

Народный избранник отметил, что в то же время средства на строительство велодорожки вдоль улицы Масалиева (Южная магистраль) нашлись.

Вице-мэр Бакытбек Дюшембиев заметил, что бизнесмены обращались в муниципалитет по вопросу создания парковок, он рассматривался на комиссиях.

«Комиссия по регламенту решила, что необходимости в организации парковок нет. А комиссия ЖКХ считает, что мэрия должна рассмотреть альтернативный вариант. Теперь обе комиссии должны провести совместное заседание и принять окончательное решение», — пояснил он.

Бакытбек Дюшембиев добавил, что в 2019 году муниципалитет планирует провести реабилилитацию пешеходной части проспекта Айтматова.

Депутат от фракции «Республика — Ата Журт» Канатбек Музуралиев подчеркнул, что не поддерживает стихийные парковки вдоль обочин.

«Проспект Айтматова — это правительственная трасса. Я неоднократно видел, как ГАИ, СГО разгоняют машины. Если интересен бизнес человеку, то он сто лишних метров пройдет», — сказал он.

По мнению народного избранника, в случае создания парковочных карманов могут возникнуть проблемы с китайскими подрядчиками, которые проводили ремонт.

Депутат от фракции «Онугуу-Прогресс» Сайдахмат Исмаилов не поддержал коллегу.

«С парковкой какой-то замкнутый круг. Было заключение нашей комиссии. Мы должны учитывать интересы более 2 тысяч 800 субъектов предпринимательства. Средний бизнес — хребет нашей экономики. Поэтому нельзя их взять и просто отрезать. На нашей профильной комииссии было решение и задание открыть парковку, но почему-то вопрос тормозится», — добавил он.