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Власть

Родственники депутата Садыка Шер-Нияза — земельные магнаты

Родственники депутата парламента Садыка Шер-Нияза — земельные магнаты. Данные приведены в декларации о доходах народного избранника за 2017 год. Их публикует ГНС Кыргызстана.

В отчете указано, что у близких нардепа 11 земельных наделов сельхозназначения. Площадь самого большого участка — 4 тысячи гектаров. За прошлый год родственники заработали 54 тысячи сомов. У них имеются два «Лексуса» и один «Ландровер», а также фургоны.

У самого парламентария нет ни земель, ни машин. У него только дом, и за год он заработал 813 тысяч 397 сомов.
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