О семейной истории Чингиза Айтматова в Оше рассказал президент Кыргызстана

Сегодня президент Кыргызстана в городе Ош принял участие в мероприятиях, посвященных 90-летию народного писателя Чингиза Айтматова.

Глава государства посетил Ошский национальный драматический театр имени Ибраимова, где его встретили театрализованным представлением. В фойе театра была развернута фотовыставка, посвященная жизни и творчеству Чингиза Айтматова.

Затем Сооронбай Жээнбеков принял участие в торжественном мероприятии «Ош — в судьбе Чингиза Айтматова» и посмотрел театрализованную концертную программу с участием отечественных артистов и танцевальных коллективов.

«Чингиз Айтматов прославил народ Кыргызстана на весь мир также, как и «Манас». Он прославил кыргызский народ через свое творчество и уважение к нему», — отметил президент страны позже, открывая финальные игры по кок-бору, посвященные юбилею писателя.

«Весь мир отметил юбилей Чингиза Айтматова. Неспроста в Ошской области с большим торжеством отмечается 90-летие великого писателя, который является самым читаемым после Шекспира и Толстого. С солнечным Ошем крепко связана судьба и семейная история Айтматовых. Золотое детство Чингиза Айтматова прошло на древних улицах Оша, на берегу реки Ак-Буура. Его отец Торокул Айматов начал свой трудовой путь в Оше», — отметил Сооронбай Жээнбеков.