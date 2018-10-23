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Техноблог

Германия признала гоночные симуляторы отдельным видом автоспорта

Фото из интернета

Киберспорт продолжает получать официальное признание в различных частях света. Недавно, например, Deutscher Motor Sport Bund, руководящий орган по автоспорту в Германии, официально признал гоночные симуляторы полноценным видом автоспорта.

Благодаря развитию технологий грань между виртуальным и реальным спортом становится с каждым днем все менее четкой, и немецкий управляющий орган DMSB это признал. Организация отметила, что даже реальные профессиональные гонщики признают высокий уровень реализма в специальных автосимах — неспроста они постоянно на них тренируются.

из интернета
Фото из интернета

Однако DMSB объявила, что это касается лишь профессиональных гоночных симуляторов и профессиональных гонщиков, которым платят за участие в виртуальных гонках, сообщает gmbox.ru.

DMSB также объявила об учреждении внутри организации киберспортивного отдела, который займется выработкой правил для проведения официальных соревнований.
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