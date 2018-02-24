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Техноблог

Twitter и Facebook ополчились на ботов-пропагандистов

Сервис микроблогов Twitter вводит новые правила борьбы с политической пропагандой. В своем официальном блоге компания сообщила, что запретит пользователям публиковать одинаковые сообщения с нескольких аккаунтов, написали vesti.ru.

Кроме того, под запрет попали одновременные ретвиты и лайки. Как отмечено в блоге, эти инструменты — одновременная публикация твитов, ретвиты и проставление лайков с нескольких аккаунтов — могут помочь вывести какую-либо тему в тренды Twitter, преувеличив ее значение.

Похожие меры принимает и Facebook. Социальная сеть ужесточила правила для рекламодателей. По новому регламенту желающим разместить любую предвыборную агитацию на любых выборах в США компания будет отправлять коды подтверждения бумажной почтой на американские почтовые адреса.
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