В Facebook запретили рекламу криптовалют

Предприимчивым бизнесменам, стремящимся заработать на шумихе вокруг криптовалют, придется обойтись без рекламы своих проектов в Facebook, сообщили vesti.ru.

По данным издания, под запрет попали, в том числе, реклама криптовалютных бирж (даже крупнейших), а также ICO — проектов, продающих токены новых криптовалют. Facebook пытается защититься от обвинений в недостаточной заботе о своих пользователях — на фоне хайпа вокруг криптовалют многие проекты такого рода являются мошенническими.

Накануне Комиссия по ценным бумагам и биржам США заявила, что предотвратила, возможно, мошенническое ICO, организаторы которого собирали с инвесторов деньги на создание «первого в мире децентрализованного банка».

Объясняя мотивы такого решения, менеджер Facebook Роб Летерн написал в официальном блоге социальной сети: запрет намеренно сделали максимально широким.

В Facebook, сообщил он, ищут способы «лучше выявлять обманные и вводящие в заблуждение рекламные практики».

При этом, отмечает The New York Times, глава Facebook Марк Цукерберг ранее демонстрировал интерес к криптовалютам. Он, в частности, написал ранее в этом месяце, что изучает возможности применения криптовалюты в собственной компании. Глава Facebook добавил, что, по его мнению, криптовалюты обладают потенциалом «забрать власть у централизованных систем и вернуть ее в руки людей».