Facebook «прогнется» под местную специфику пользователей

Тематика новостей, публикуемых на Facebook, будет приближена к местной специфике пользователей. Об этом сегодня сообщил на своей странице в социальной сети глава компании Марк Цукерберг, пишет Regnum.

Как отмечается, соответствующее обновление уже начало действовать. Нововведение инициировано самими пользователями.

Региональные новости помогают понять проблемы, которые имеют значение для нашего сообщества и влияют на нашу жизнь. Марк Цукерберг

«Начиная с сегодняшнего дня, мы собираемся показывать больше историй из источников новостей в вашем городе», — пообещал Марк Цукерберг.