Пользователи Сети пришли в ярость из-за «дьявольской игры» из Японии

В Сети появилось видео, на котором геймер пытается пройти аркаду Trap Adventure 2, где любой шаг приводит персонажа к гибели. Ролик посмотрели более 13 миллионов раз. Об этом сообщило РИА «Новости».

В японской игре, напоминающей SuperMario, герой перемещается по тоннелям и перепрыгивает через пропасти с крюками. Препятствия на пути игрока внезапно исчезают, переворачиваются и обрастают шипами в момент, когда на них ступает персонаж.

Как передало издание, большинство пользователей Twitter пришли к выводу, что эта игра — «зло». «Я чувствую, как во мне закипает ярость, пока я смотрю на это. Какой злой гений создал ее?» — спрашивает Woxje. «Ха-ха. Зло. Чистое зло!» — уверен Roysterini. «Что это за игра дьявола??» — написал Rodrigo Branco. «Эта игра тебя просто ненавидит», — отметил Robert Jonsson.

Другие сравнили безуспешные попытки обойти шипы и ловушки со своей повседневностью. «Выглядит, как моя жизнь», — заметил BetaPax.

Третья группа пользователей отметила, что аркада причиняет им «невыносимую боль» и провоцирует желание что-нибудь разбить. «Я облысею от страданий», — написал LeveLEO. «Это закончилось бы разлетевшимся на куски телефоном», — прокомментировал Khaled M.

Приложение выпущено еще в 2016 году, однако популярность приобрело только в январе 2018-го. К настоящему времени оно стало одной из самых скачиваемых программ в AppStore.