00:42
-18
USD 68.39
EUR 85.25
RUB 1.23
Техноблог

Пользователи Сети пришли в ярость из-за «дьявольской игры» из Японии

В Сети появилось видео, на котором геймер пытается пройти аркаду Trap Adventure 2, где любой шаг приводит персонажа к гибели. Ролик посмотрели более 13 миллионов раз. Об этом сообщило РИА «Новости».

В японской игре, напоминающей SuperMario, герой перемещается по тоннелям и перепрыгивает через пропасти с крюками. Препятствия на пути игрока внезапно исчезают, переворачиваются и обрастают шипами в момент, когда на них ступает персонаж.

Как передало издание, большинство пользователей Twitter пришли к выводу, что эта игра — «зло». «Я чувствую, как во мне закипает ярость, пока я смотрю на это. Какой злой гений создал ее?» — спрашивает Woxje. «Ха-ха. Зло. Чистое зло!» — уверен Roysterini. «Что это за игра дьявола??» — написал Rodrigo Branco. «Эта игра тебя просто ненавидит», — отметил Robert Jonsson.

Другие сравнили безуспешные попытки обойти шипы и ловушки со своей повседневностью. «Выглядит, как моя жизнь», — заметил BetaPax.

Третья группа пользователей отметила, что аркада причиняет им «невыносимую боль» и провоцирует желание что-нибудь разбить. «Я облысею от страданий», — написал LeveLEO. «Это закончилось бы разлетевшимся на куски телефоном», — прокомментировал Khaled M.

Приложение выпущено еще в 2016 году, однако популярность приобрело только в январе 2018-го. К настоящему времени оно стало одной из самых скачиваемых программ в AppStore.
Ссылка:
просмотров: 1598
Версия для печати
Материалы по теме
Топ-10 инноваций техновыставки CES 2018
Из-за скандала с процессорами могут задержать выход Android-флагманов
Apple присоединилась к Google и Microsoft, чтобы усовершенствовать сжатие видео
На Intel подали в суд за уязвимость в процессорах
Игровая зависимость может оказаться в списке психических расстройств
Самые необычные гаджеты 2017 года
Apple призналась, что специально замедляет старые телефоны
Топ-10 гаджетов 2017 года по версии журнала Time
Ребенок обошел защиту iPhone X
Uber и НАСА договорились о создании сети летающих такси
Популярные новости
Мошенники нашли способ заработать в&nbsp;WhatsApp Мошенники нашли способ заработать в WhatsApp
Samsung Galaxy S9&nbsp;Plus показали на&nbsp;новых качественных рендерах Samsung Galaxy S9 Plus показали на новых качественных рендерах
Новый смартфон Nokia Lumia получит камеру с&nbsp;пятью объективами Новый смартфон Nokia Lumia получит камеру с пятью объективами
В&nbsp;Китае покупатель укусил смартфон, и&nbsp;гаджет взорвался В Китае покупатель укусил смартфон, и гаджет взорвался
Бизнес
Комфортный зимний отдых с&nbsp;MegaCom Комфортный зимний отдых с MegaCom
В&nbsp;нoвый гoд&nbsp;&mdash; в&nbsp;нoвoм фoрмaте В нoвый гoд — в нoвoм фoрмaте
ТВ, Интернет и&nbsp;услуги связи в&nbsp;одном тарифе: &laquo;Переходи на&nbsp;О! +TV&raquo; ТВ, Интернет и услуги связи в одном тарифе: «Переходи на О! +TV»
Mega iTV: цифровое телевидение с&nbsp;комфортом Mega iTV: цифровое телевидение с комфортом