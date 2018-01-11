Плачущего робота создала японская корпорация Honda

Японская корпорация Honda на выставке CES 2018, проходящей в Лас-Вегасе представила робота 3E-A18, который любит общаться с людьми и демонстрировать эмоции. Об этом сообщил портал hi-tech.mail.ru.

Как отмечается, робота создали для помощи людям в магазинах, аэропортах и других общественных местах. Но его можно использовать и дома. С помощью специальных датчиков робот определяет эмоции, мимику и движения человека, чтобы определить его настроение.

В зависимости от состояния собеседника, робот показывает разные эмоции на виртуальном лице: улыбку, удивление, грусть и другие. Корпус сделан из специального мягкого материала, чтобы людям было его приятно обнимать.

Пока корпорация представила концепт робота, и сейчас неизвестно еще, когда они пойдут в продажу и появятся в общественных местах.