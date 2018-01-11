02:35
0
USD 69.23
EUR 82.66
RUB 1.21
Техноблог

Плачущего робота создала японская корпорация Honda

Японская корпорация Honda на выставке CES 2018, проходящей в Лас-Вегасе представила робота 3E-A18, который любит общаться с людьми и демонстрировать эмоции. Об этом сообщил портал hi-tech.mail.ru.

Как отмечается, робота создали для помощи людям в магазинах, аэропортах и других общественных местах. Но его можно использовать и дома. С помощью специальных датчиков робот определяет эмоции, мимику и движения человека, чтобы определить его настроение.

В зависимости от состояния собеседника, робот показывает разные эмоции на виртуальном лице: улыбку, удивление, грусть и другие. Корпус сделан из специального мягкого материала, чтобы людям было его приятно обнимать.

Пока корпорация представила концепт робота, и сейчас неизвестно еще, когда они пойдут в продажу и появятся в общественных местах.
Ссылка:
просмотров: 370
Версия для печати
Материалы по теме
Робота научили делать сальто. И у него получилось!
Почта Китая внедряет роботов для сортировки посылок
Honda научила роботов подниматься по лестнице
Путина пригласили на битву роботов
Promobot станет первым роботом, который пробежит марафон
Более тысячи роботов устроили зажигательные танцы
В США создали 12-тонного боевого робота
Робота R2-D2 из «Звездных войн» продали на аукционе за $3 миллиона
Появился мини-робот для борьбы с вредной привычкой котов лазать по столам
В США робот напечатал здание за 14 часов
Популярные новости
Закон вступил в&nbsp;силу. Но&nbsp;сменить оператора, оставив прежний номер, нельзя Закон вступил в силу. Но сменить оператора, оставив прежний номер, нельзя
Раскрыт главный секрет последней версии WhatsApp Раскрыт главный секрет последней версии WhatsApp
Sony представила новую линейку OLED и&nbsp;ЖК-телевизоров Sony представила новую линейку OLED и ЖК-телевизоров
Из-за скандала с&nbsp;процессорами могут задержать выход Android-флагманов Из-за скандала с процессорами могут задержать выход Android-флагманов
Бизнес
Мобильный оператор&nbsp;О! построил еще десятки новых объектов связи на&nbsp;юге Мобильный оператор О! построил еще десятки новых объектов связи на юге
Оцените преимущества виртуального номера от&nbsp;MegaCom Оцените преимущества виртуального номера от MegaCom
3G&nbsp;и&nbsp;4G-сеть О! охватила еще 71&nbsp;населенный пункт Баткенской области 3G и 4G-сеть О! охватила еще 71 населенный пункт Баткенской области
+3&nbsp;новых магазина O!Store в&nbsp;Джалал-Абадской области +3 новых магазина O!Store в Джалал-Абадской области