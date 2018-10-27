Китайские ученые создали робота из жидкого металла

Группа китайских ученых Университета Сучжоу под руководством профессора Ли Сянпенга разработала робота из жидкого металла. Об этом сообщили «Известия».
По словам исследователей, на разработку уникальной машины их вдохновил герой T-1000 из фильма «Терминатор 2: Судный день». Ученых заинтересовала способность робота-злодея менять форму.
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Несмотря на то что он совсем не похож на своего вдохновителя из боевика, «мягкий робот» может проскальзывать под дверьми и проникать в места, недоступные для человека. Ученые надеются, что эта способность позволит спасать человеческие жизни.