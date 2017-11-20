Шведские ученые считают, что на Чернобыльской АЭС был ядерный взрыв

Отказ автоматической системы защиты и возросшая с 0,2 до 320 гигаватт мощность реактора, по мнению исследователей из Швеции, привели к взрыву мощностью 75 тонн в тротиловом эквиваленте. При этом характер взрыва в четвертом энергоблоке трактуется шведскими исследователями не иначе как ядерный, сообщили зарубежные СМИ.

По их данным, к такому выводу ученые пришли, изучив данные о выбросах радиоактивных веществ, включая изотопы ксенона, и смоделировав условия взрыва.

В своей работе шведские ученые ставят под сомнение официальные выводы комиссии, расследовавшей обстоятельства трагедии.

«Согласно обнародованным данным, причиной первого взрыва стала мгновенно испарившаяся вода, которая, превратившись в пар, вступила в полициркониевую реакцию с оболочкой топливных элементов», — написало издание.

Уточняется, что, изучив заново данные о катастрофе, ученые пришли к выводу, что регистрация изотопов ксенона на значительном удалении от места трагедии свидетельствует: первый взрыв мог быть гораздо мощнее, чем считалось ранее. Одним из доказательств гипотезы может служить и регистрация двух землетрясений, сопоставимых по мощности с ядерными взрывами мощностью 200 килотонн.

Отмечено, что экспертам в области безопасности еще предстоит проверить результаты шведских ученых: выводы относительно трагедии на Чернобыльской АЭС давно сделаны, однако результаты и последствия взрыва на ЧАЭС полностью не просчитаны до сих пор.