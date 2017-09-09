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Техноблог

Путина пригласили на битву роботов

Президенту РФ Владимиру Путину накануне продемонстрировали продукцию Пермского информационно-технологического кластера, в том числе музейные мультимедийные экспонаты и робота, который может заполнять документы и принимать платежи. Об этом сообщает интернет-издание tass.ru.

В Перми Путин посетил предприятие «ЭР-Телеком Холдинг», ему также рассказали о компании, в которой работает много молодежи, средний возраст сотрудников — 30 лет. «Здорово», — поддержал Путин.

Финальным экспонатом стал робот-промобот. «Здравствуйте, Владимир Владимирович», — сказал робот. Путин поздоровался с ним за руку.

По словам представителя компании, которая производит промобота, он полностью изготовлен в Перми: пластик, механика и аккумуляторы. Компания организовала соревнование «Битва роботов» в Пермском крае, и главу государства пригласили на финал первенства.
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