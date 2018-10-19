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Техноблог

Робота с 32 ногами создали японские инженеры

Фото IEEE Spectrum / Keio University / University of Tokyo. Mochibot в состоянии покоя

В Токийском университете создали робота, который состоит из корпуса и 32 телескопических лап, — Mochibot. Об этом сообщил портал mail.ru.

Благодаря такому количеству ног Mochibot имеет несколько точек контакта с поверхностью (в идеале — 8 на ровной плоскости) и не скатывается вниз с пологих склонов.

Каждая лапа робопаука оснащена гидравлическим приводом и отдельной системой управления. Для передвижения робот подтягивает задние конечности и вытягивает передние. По сути, Mochibot катится вперед как шар.

Вес робота 10 килограммов, а длина каждой ноги — до полуметра. Сейчас центральную часть машины полностью занимают электронные компоненты и батареи. Пока Mochibot способен только передвигаться. Но на него можно установить исследовательскую аппаратуру, химические датчики или видеокамеру. В перспективе создатели хотят использовать Mochibot для изучения других планет.
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