Facebook разрабатывает устройство для разговоров по видеосвязи

Facebook разрабатывает устройство, предназначенное для переговоров по видеосвязи, его могут представить публике весной 2018 года. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По данным источников, планируется, что новинка получит сенсорный дисплей размером примерно с экран среднего ноутбука и камеру, способную реагировать на движение.

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Устройство предназначено для применения в домашних условиях. Как ожидается, впервые его продемонстрируют на профильной конференции F8, которая состоится следующей весной. Прототипы уже созданы.

Как отмечает Bloomberg, Facebook также работает над «умным» голосовым динамиком для управления домашней техникой. Компания пытается привлечь к реализации проекта опытных сотрудников Apple. Ранее некоторые фирмы представили свои устройства такого типа. В их числе динамик Google Home, который работает на основе электронного помощника Google Assistant.

Оба устройства разрабатывают на базе экспериментального производственного комплекса Facebook под названием Building 8. Как ожидается, они будут работать на операционной системе Android. Официальных подтверждений от Facebook по поводу новинок пока не поступало.