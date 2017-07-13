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Техноблог

Вирус-шантажист атакует смартфоны на Android

Антивирусная компания McAfee предупредила о появлении нового опасного вируса, поражающего Android-устройства. Об этом сообщили российские СМИ.

Как сообщили в McAfee, LeakerLocker маскируется под приложения Wallpapers Blur HD (скачана 5–10 тысяч раз) и Booster & Cleaner Pro (от 1 до 5 тысяч загрузок), доступные в официальном магазине Google Play.

Отмечено, что новый вирус не шифрует файлы, как троян Petya, а, напротив, угрожает разослать их друзьям. Вирус-шантажист LeakerLocker делает копию приватной информации (история просмотров в Chrome, СМС и звонки, сообщения в Facebook, фотографии, адресная книга и так далее), содержащейся на Android-смартфоне, после чего обещает разослать ее всем контактам пользователя. Жертве дается 72 часа, чтобы заплатить, по словам вирусописателей, «скромный выкуп» в $50.
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