Из селфи в Prisma теперь можно делать стикеры

Авторы приложения Prisma выпустили программу Sticky AI, которая преобразует селфи в стикер, которым можно поделиться в мессенджерах и социальных сетях.

На селфи-стикер можно наложить текст, эмодзи или создать анимацию и сохранить ее в качестве «гифки». «Уникальное сочетание нейронных сетей и искусственного интеллекта поможет добавить нотку позитива и удивления в переписке в мессенджерах и социальных сетях», — написали разработчики.

Sticky AI доступна для бесплатной загрузки из App Store. Пока не уточняется, выпустят ли версию для Android.