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Техноблог

Instagram удаляет аккаунты без объяснения причин

Пользователи «Инстаграма» пожаловались на произвольное удаление учетных записей. Тысячи сообщений об ошибке появились в соцсетях. Об этом сообщает The Verge.

По словам пострадавших, при попытке попасть на свою страницу они увидели сообщение: «Извините, эта страница недоступна». При этом удаленные аккаунты не были связаны между собой: некоторые из них посвящены бизнес-проектам, другие являются личными фотоальбомами.

Пользователи не смогли самостоятельно восстановить учетные записи и не получили никаких уведомлений о причинах удаления. 

«Мы знаем об ошибке, из-за которой некоторые не смогли войти в свои учетные записи. Мы уже работаем над устранением неполадок, чтобы решить проблему в ближайшие сроки», — утверждают в «Инстаграме».
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