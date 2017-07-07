Instagram удаляет аккаунты без объяснения причин

Пользователи «Инстаграма» пожаловались на произвольное удаление учетных записей. Тысячи сообщений об ошибке появились в соцсетях. Об этом сообщает The Verge.

По словам пострадавших, при попытке попасть на свою страницу они увидели сообщение: «Извините, эта страница недоступна». При этом удаленные аккаунты не были связаны между собой: некоторые из них посвящены бизнес-проектам, другие являются личными фотоальбомами.

u disabled my active account. i need it back fam — ㅤ (@leshlyyy) 6 июля 2017 г.

Пользователи не смогли самостоятельно восстановить учетные записи и не получили никаких уведомлений о причинах удаления.

«Мы знаем об ошибке, из-за которой некоторые не смогли войти в свои учетные записи. Мы уже работаем над устранением неполадок, чтобы решить проблему в ближайшие сроки», — утверждают в «Инстаграме».