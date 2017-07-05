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Техноблог

В Интернет слили данные о новом флагмане Samsung

В Интернет слили изображения чехла для будущего Galaxy Note 8. Благодаря этому экспертам удалось понять, как будет выглядеть корпус флагмана. Об этом сообщает Life.

Смартфон будет официально представлен осенью 2017 года.

Уточняется, что, судя по фотографиям чехла, Note 8 получит двойную камеру, которая расположится горизонтально. Кроме того, на задней части корпуса будет находиться сенсор отпечатков пальцев. Специалисты также разглядели на чехле отверстие, которое, скорее всего, будет предназначено для включения Bixby.

Аппарат оснащен отверстием для стилуса, а также портом USB Type-C и, если верить утечке, аудиопортом 3,5 мм. Ожидается, что Galaxy Note 8 с 6,3-дюймовым дисплеем будет работать на базе процессора Exynos 8895 или Snapdragon 836 (в зависимости от версии) и иметь 6 ГБ оперативной памяти.
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