Появился мини-робот для борьбы с вредной привычкой котов лазать по столам

На Indiegogo представили мини-робота CatNani, который борется с вредной привычкой котов лазать по столам, вырабатывая стойкий условный рефлекс и не вызывая ненависть к хозяевам. Об этом пишет «ТехноРеволюция».

Как отмечается, робот может двигаться по плоской поверхности, огибая всевозможные препятствия в виде ваз, сахарниц, перечниц и другой кухонной утвари.

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Контролировать приближение питомца ему помогает датчик, размещенный на ошейнике кота. Сначала CatNani прогоняет хвостатых нарушителей, используя ультразвуковой сигнал. Если кот не реагирует на предупреждение, в ход идет распылитель с эфирным маслом цитрусовых, которые так недолюбливают усатики и полосатики.

Поскольку животные не видят в данный момент хозяев, они не могут связать с ними негативные эмоции, а, следовательно, повода испортить тапки у них не появляется, зато желание прыгать на столешницу пропадает навсегда.

Контролировать поведение кота в квартире можно с помощью нескольких таких гаджетов, расставленных в разных комнатах. То есть CatNani способен защитить не только питомца от человеческой еды, но и, к примеру, домашние растения — от самого питомца.

Пока приобрести CatNani можно за $55. Для инвесторов стартапа делается скидка — в рознице устройство будет на 20 процентов дороже. Прототипы гаджета уже готовы, однако авторы проекта хотят собрать для его запуска в производство $500 тысяч.