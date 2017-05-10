Появился мини-робот для борьбы с вредной привычкой котов лазать по столам

На Indiegogo представили мини-робота CatNani, который борется с вредной привычкой котов лазать по столам, вырабатывая стойкий условный рефлекс и не вызывая ненависть к хозяевам. Об этом пишет «ТехноРеволюция».
Как отмечается, робот может двигаться по плоской поверхности, огибая всевозможные препятствия в виде ваз, сахарниц, перечниц и другой кухонной утвари.
Поскольку животные не видят в данный момент хозяев, они не могут связать с ними негативные эмоции, а, следовательно, повода испортить тапки у них не появляется, зато желание прыгать на столешницу пропадает навсегда.
Контролировать поведение кота в квартире можно с помощью нескольких таких гаджетов, расставленных в разных комнатах. То есть CatNani способен защитить не только питомца от человеческой еды, но и, к примеру, домашние растения — от самого питомца.
Пока приобрести CatNani можно за $55. Для инвесторов стартапа делается скидка — в рознице устройство будет на 20 процентов дороже. Прототипы гаджета уже готовы, однако авторы проекта хотят собрать для его запуска в производство $500 тысяч.