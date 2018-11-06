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Общество

Ученые нашли самую кровожадную кошку на Земле

Фото Global Look Press/Frans Lanting. Африканская черноногая кошка

Самым смертоносным представителем кошачьих на Земле является вовсе не гепард или лев, а африканская черноногая кошка. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на научный портал LiveScience.

По его данным, черноногая кошка весит до 3 килограммов, но за ночь может убить больше добычи, чем взрослый леопард за полгода.

По словам биологов, черноногие коты имеют ускоренный метаболизм, поэтому им постоянно необходимо добывать пропитание.

За ночь небольшие зверьки уничтожают от 10 до 14 грызунов. В среднем кошка этого вида ловит жертву каждые 50 минут. Показатель успеха на охоте достигает 60 процентов, что в три раза превышает аналогичный уровень у львов.
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