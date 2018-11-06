Ученые нашли самую кровожадную кошку на Земле

Самым смертоносным представителем кошачьих на Земле является вовсе не гепард или лев, а африканская черноногая кошка. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на научный портал LiveScience.

По его данным, черноногая кошка весит до 3 килограммов, но за ночь может убить больше добычи, чем взрослый леопард за полгода.

По словам биологов, черноногие коты имеют ускоренный метаболизм, поэтому им постоянно необходимо добывать пропитание.

В Африке нашли кошку, которая за ночь убивает больше добычи, чем леопард за полгода охоты. pic.twitter.com/njbzqKmRwI — IZ.RU (@izvestia_ru) 6 ноября 2018 г.

За ночь небольшие зверьки уничтожают от 10 до 14 грызунов. В среднем кошка этого вида ловит жертву каждые 50 минут. Показатель успеха на охоте достигает 60 процентов, что в три раза превышает аналогичный уровень у львов.