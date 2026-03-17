Техноблог

Samsung может отказаться от продажи гаджета, раскладывающегося на три части

Корпорация Samsung в ближайшее время вероятно прекратит продажи так называемой «трискладушки» Galaxy Z TriFold. Об этом сообщает SamMobile со ссылкой на корейское издание Donga.

Отмечается, что компания уже готовится остановить поставки устройства на корейском рынке. Ожидается, что ближайшая партия смартфонов, которая может поступить в магазины в ближайшие дни, станет последней.

Источники также не исключают аналогичного сценария и для других рынков, включая США, где устройство распространялось ограниченными тиражами. Если информация подтвердится, это будет означать фактическое завершение производства модели.

Коммерческий запуск этого устройства состоялся в конце 2025 года. Модель позиционировалась как экспериментальный флагман и стала самым дорогим смартфоном в линейке компании: на рынке США ее стоимость составляла $2 тысячи 900.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/366244/
Режиссер Стивен Спилберг заявил, что никогда не использовал технологии ИИ
В России предлагают вернуть уличные таксофонные будки: инициатива Госдумы
Впервые за полвека: NASA отправит четырех астронавтов к Луне 1 апреля
Instagram прекратит поддержку сквозного шифрования в чатах с 8 мая
Для себя любимой: как женщинам начать копить без стресса
Forbes KZ: Проект «Центральная Азия без сирот» объединил бизнесменов Кыргызстана
О! предоставляет бесплатный доступ к ChatGPT c 2023 года для всех абонентов
Доступны государственные льготные кредиты на экологичное отопление
