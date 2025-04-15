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Техноблог

ChatGPT стал самым скачиваемым приложением в мире, обогнав TikTok и Instagram

В марте 2025 года ChatGPT стал самым скачиваемым приложением в мире, впервые обогнав TikTok и Instagram.

По данным Appfigures, приложение от OpenAI за месяц установили 46 миллионов раз — это на 28 процентов больше, чем в феврале.

Instagram опустился на второе место в общемировом рейтинге, а TikTok — на третье.

В топ-10 приложений по загрузкам также вошли WhatsApp, Telegram и Threads, а всего пользователи скачали 339 миллионов приложений — на 40 миллионов больше, чем в феврале.

Рост популярности ChatGPT связывают с обновлением функций генерации изображений — пользователи начали массово создавать вирусные картинки в стиле Studio Ghibli. Также OpenAI улучшила голосовой режим и ослабила модерацию визуального контента.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/325998/
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