00:27
USD 87.45
EUR 100.68
RUB 1.08
Техноблог

Фанатам iPhone: Apple полностью откажется от черного цвета для своих гаджетов

Компания Apple тестирует новые варианты расцветок для будущего iPhone 18 Pro, сообщает портал MacRumors со ссылкой на авторитетного инсайдера Instant Digital.

MacRumors
Фото MacRumors

Отмечается, что в число экспериментальных оттенков для iPhone 18 Pro входят бордовый, фиолетовый и кофейный — все с более глубокими и теплыми тонами по сравнению с текущими моделями.

При этом, по информации источника, Apple рассматривает возможность полного отказа от темных цветов, включая привычные Space Black и Graphite. В таком случае iPhone 18 Pro может стать первым флагманом компании без классического черного корпуса.

Официальный релиз iPhone 18 Pro ожидается осенью 2026 года. К тому времени Apple может не раз пересмотреть цветовые палитры будущих смартфонов, а также отказаться от этих планов и оставить более привычные варианты, включая черный.

Напомним, в линейке iPhone 17 Pro черного цвета нет: смартфон представлен в серебристом (Silver), оранжевом (Cosmic Orange) и темно-синем цветах (Deep Blue). Это решение обусловлено алюминиевым корпусом устройства — на черной модели царапины были заметны сильнее.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/349429/
просмотров: 234
Версия для печати
Материалы по теме
Представлена эмоциональная модель синтеза кыргызской речи
WhatsApp покажет, какой объем памяти смартфона занимают файлы в каждом чате
iPhone 18 Pro может получить спутниковую связь 5G от Starlink
В смартфонах Samsung появится ИИ-функция приоритетных уведомлений
Компания Samsung перестала обновлять популярные смартфоны Galaxy
Х готовится к запуску платформы для торговли уникальными именами пользователей
Угроза приватности. Отраженные сигналы Wi-Fi позволяют идентифицировать человека
Низкий спрос. Xiaomi отменила выход сразу двух смартфонов
Telegram выпустил обновление: новые функции и улучшенный визуал
У WhatsApp на iPhone теперь новый дизайн в стиле iOS 26
Популярные новости
К&nbsp;2034 году люди будут работать только два дня в&nbsp;неделю&nbsp;&mdash; Билл Гейтс К 2034 году люди будут работать только два дня в неделю — Билл Гейтс
Open AI&nbsp;запретила ChatGPT консультировать по&nbsp;медицине и&nbsp;юридическим вопросам Open AI запретила ChatGPT консультировать по медицине и юридическим вопросам
YouTube улучшит качество старых видео с&nbsp;помощью искусственного интеллекта YouTube улучшит качество старых видео с помощью искусственного интеллекта
ЕС&nbsp;отказался от&nbsp;введения тотального контроля личной переписки в&nbsp;мессенджерах ЕС отказался от введения тотального контроля личной переписки в мессенджерах
Бизнес
Visa и&nbsp;MBANK воплощают футбольные мечты&nbsp;&mdash; шанс встретиться с&nbsp;Ламином Ямалем Visa и MBANK воплощают футбольные мечты — шанс встретиться с Ламином Ямалем
BAKAI запускает маркетплейс BAKAI Store&nbsp;&mdash; совершайте покупки прямо в&nbsp;приложении BAKAI запускает маркетплейс BAKAI Store — совершайте покупки прямо в приложении
Ансамбль &laquo;Ясмин&raquo; из&nbsp;Кемина завоевал гран-при на&nbsp;конкурсе в&nbsp;Алматы Ансамбль «Ясмин» из Кемина завоевал гран-при на конкурсе в Алматы
НПС &laquo;Элкарт&raquo;: учимся сберегать и&nbsp;развиваем цифровые решения вместе НПС «Элкарт»: учимся сберегать и развиваем цифровые решения вместе
4 ноября, вторник
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
3 ноября, понедельник
23:35
Фанатам iPhone: Apple полностью откажется от черного цвета для своих гаджетов
23:17
Американская актриса надела на Хэллоуин окровавленный костюм Джеки Кеннеди
22:49
В Иране спорят о том, разрешить ли женщинам водить мотоцикл
22:26
Трамп: У США достаточно ядерного оружия, чтобы взорвать мир 150 раз
22:00
В Гизе открылся Большой Египетский музей. Его строили более 20 лет