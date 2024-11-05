Instagram будет использовать ИИ для разоблачения настоящего возраста подростков. Об этом пишет Bloomberg.

Программное обеспечение может просматривать профиль пользователя, список его подписчиков и контент, с которым они взаимодействуют, и даже сканировать посты «с днем рождения», сделанные друзьями, чтобы предсказать возраст пользователя.

Люди, которые подозреваются в том, что им не исполнилось 18 лет, автоматически будут попадать в подростковые аккаунты с более строгими настройками конфиденциальности, независимо от того, сколько лет они указывают в своем профиле.

Эта мера направлена на защиту подростков от потенциально вредного контента и нежелательных контактов. Ранее Instagram уже вводил функции для проверки возраста, включая видеоселфи и подтверждение от совершеннолетних друзей.

Теперь с использованием ИИ платформа стремится более эффективно выявлять несовершеннолетних пользователей, которые пытаются обойти возрастные ограничения.

Кроме того, Instagram вводит специальные аккаунты для подростков с возможностью родительского контроля.

Эти аккаунты имеют ряд ограничений, включая запрет на получение сообщений от незнакомцев и «Режим сна», отключающий уведомления с 22.00 до 7.00.

Родители могут видеть, с кем их ребенок переписывался за последнюю неделю, и контролировать темы контента, которые он просматривал чаще всего.