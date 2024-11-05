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Техноблог

Instagram будет использовать ИИ для разоблачения настоящего возраста подростков

Instagram будет использовать ИИ для разоблачения настоящего возраста подростков. Об этом пишет Bloomberg. 

Программное обеспечение может просматривать профиль пользователя, список его подписчиков и контент, с которым они взаимодействуют, и даже сканировать посты «с днем рождения», сделанные друзьями, чтобы предсказать возраст пользователя.

Люди, которые подозреваются в том, что им не исполнилось 18 лет, автоматически будут попадать в подростковые аккаунты с более строгими настройками конфиденциальности, независимо от того, сколько лет они указывают в своем профиле.

Эта мера направлена на защиту подростков от потенциально вредного контента и нежелательных контактов. Ранее Instagram уже вводил функции для проверки возраста, включая видеоселфи и подтверждение от совершеннолетних друзей.

Теперь с использованием ИИ платформа стремится более эффективно выявлять несовершеннолетних пользователей, которые пытаются обойти возрастные ограничения.

Кроме того, Instagram вводит специальные аккаунты для подростков с возможностью родительского контроля. 

Эти аккаунты имеют ряд ограничений, включая запрет на получение сообщений от незнакомцев и «Режим сна», отключающий уведомления с 22.00 до 7.00.

Родители могут видеть, с кем их ребенок переписывался за последнюю неделю, и контролировать темы контента, которые он просматривал чаще всего.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/310390/
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