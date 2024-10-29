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Техноблог

iPhone научили жаловаться в полицию при получении детьми интимных фото

Apple улучшила функцию защиты детей от фотографий с эротическим содержанием. Нововведение было замечено в бета-версии iOS 18.2 в Австралии, сообщает The Guardian.

Теперь юные пользователи, получившие интимные фотографии, смогут напрямую жаловаться в Apple. Компания рассмотрит заявку и при подтверждении нарушения обратится в полицию.

Соответствующая защита работает во встроенных приложениях на iPhone, среди которых iMessage, AirDrop, FaceTime, «Контакты» и «Телефон», а также в некоторых сторонних мессенджерах. Для ее включения нужно перейти в «Настройки» — «Экранное время» — «Безопасность общения».

С выходом iOS 18.2 пользователи смогут заполнить форму с жалобой на произошедшее. В заявке будут указаны контакты получателя и отправителя, чтобы идентифицировать нарушителя. Если закон был нарушен, Apple запретит преступнику отправлять сообщения в iMessage и, в крайнем случае, передаст информацию в правоохранительные органы.

Новая система работает в бета-версии iOS 18.2 в Австралии, где власти обязали Apple и другие компании следить за содержанием, связанным с детским насилием и терроризмом. Предполагается, что в будущем функция заработает и в других регионах.

Функция защиты детей от интимных фотографий впервые появилась в iPhone с выходом iOS 17. Так, если пользователю младше 13 лет приходит фотография обнаженного тела, изображение автоматически размывается, родитель получает уведомление, и для просмотра снимка требуется, чтобы был введен пароль родителя.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/309550/
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