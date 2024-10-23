В WhatsApp появилась возможность создавать ссылки на звонки в чатах

В мессенджере WhatsApp появилась новая функция, связанная с организацией звонков. Об этом сообщает ресурс WABetaInfo (WBI).

Скачав и установив бета-версию WhatsApp для iOS с номером сборки 24.21.10.79, пользователи смогут создавать ссылки на звонки в специальном разделе рядом с полем ввода сообщений. Это позволит приглашать собеседников как на аудио-, так и на видеозвонки. Созданными ссылками можно будет делиться в текущем чате или в других окнах.

Как отмечает WABetaInfo, многие пользователи WhatsApp не знают о возможности создания ссылок на звонки в приложении. Нововведение сделает эту функцию более заметной для пользователей. Отмечается, что эта функция будет доступна в бета-версиях приложения для устройств на базе операционной системы iOS.

WhatsApp – это бесплатный сервис обмена мгновенными сообщениями и голосовой связи по IP. Сервис позволяет пользователям обмениваться текстовыми и голосовыми сообщениями, совершать голосовые и видеозвонки, обмениваться изображениями и другими файлами. Для регистрации требуется указание номера мобильного телефона. Ежемесячно сервисом по всему миру пользуются более 2 миллиардов человек.