С последним обновлением в WhatsApp добавили три новые функции

С последним обновлением в WhatsApp появились новые функции, которые могут оказаться полезными для многих пользователей. Они доступны как в мобильном приложении, так и десктопных версиях, сообщил The Sun.

1 Редактор изображений для ПК

В версии WhatsApp для компьютеров появилась возможность редактировать изображения. Раньше это было невозможно, и пользователям приходилось пользоваться мобильным приложением. Теперь проблема решена — в версии для компьютеров появился собственный редактор мультимедиа.

2 Расширенный предварительный просмотр ссылок

Теперь при отправке ссылки в чат на превью отображается больше информации — это позволит пользователю лучше понимать, стоит ли переходить на сайт.

3 Более удобная работа со стикерами

Во время набора текста пользователю будут показывать стикеры, которые могут подойти. Это сделает поиск стикеров быстрее и проще, считают в WhatsApp. Мессенджер анализирует набираемый текст локально, не отправляя данные на удаленные серверы.