00:28
USD 84.79
EUR 98.42
RUB 1.22
Техноблог

В Instagram добавят важную функцию

Все пользователи Instagram смогут добавлять в Stories гиперссылки. Об этом сообщил официальный сайт социальной сети.

Ранее возможность добавлять ссылки на сторонние сайты была только у пользователей с большим количеством подписчиков (более 10 тысяч) и у верифицированных аккаунтов.

Чтобы прикрепить к Stories гиперссылку, необходимо зайти в меню «наклейки» вверху экрана, выбрать соответствующую кнопку и ввести адрес страницы.

Аккаунты, которые будут часто делиться ссылками на дезинформирующие или содержащие ненавистнические высказывания ресурсы, заблокируют.

Администрация Instagram подчеркнула, что функция предназначена только для Stories. Компания не планирует добавлять эту возможность в основную ленту.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/211899/
просмотров: 276
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстанцев приглашают участвовать в онлайн-марафоне «Экоадам»
Кыргызстанцев приглашают к участию в фотоконкурсе «Это мой союз» от ЕАЭС
Instagram разрешил публиковать в ленте видео длиной до часа
Instagram закроет доступ всем пользователям, не указавшим свою дату рождения
Анджелина Джоли зарегистрировалась в Instagram. Будет писать об Афганистане
Instagram представил новую функцию. Теперь можно проверить безопасность профиля
Ставка на развлекательное видео. Instagram меняет формат
Британские спецслужбы завели аккаунт в Instagram. О чем пишут
В Instagram и Facebook появится новая функция
Facebook может потерять Instagram и WhatsApp
Популярные новости
Несколько десятков смартфонов потеряют доступ к&nbsp;WhatsApp Несколько десятков смартфонов потеряют доступ к WhatsApp
Россия развернет &laquo;военный интернет&raquo; в&nbsp;Кыргызстане и&nbsp;Таджикистане Россия развернет «военный интернет» в Кыргызстане и Таджикистане
Xpeng анонсировала электромобиль, который сможет летать и&nbsp;ездить по&nbsp;дорогам Xpeng анонсировала электромобиль, который сможет летать и ездить по дорогам
Глава Amazon хочет построить собственную космическую станцию Глава Amazon хочет построить собственную космическую станцию
Бизнес
Революционный куб данных Кыргызстана. Климат страны через космические снимки Революционный куб данных Кыргызстана. Климат страны через космические снимки
&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; дарит призы за&nbsp;самый большой объем денежных переводов «Халык Банк Кыргызстан» дарит призы за самый большой объем денежных переводов
Ждали? Черная пятница во&nbsp;всех O!Store и&nbsp;СКИДКИ 90&nbsp;процентов на&nbsp;красивые номера! Ждали? Черная пятница во всех O!Store и СКИДКИ 90 процентов на красивые номера!
Бесплатное обучение IT-профессиям от&nbsp;Beeline проходит в&nbsp;Кыргызстане Бесплатное обучение IT-профессиям от Beeline проходит в Кыргызстане
29 октября, пятница
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
28 октября, четверг
23:47
В Instagram добавят важную функцию
23:33
Палестина хочет сотрудничать с КР в сфере здравоохранения и сельского хозяйства
23:12
День народного единства. В Бишкеке пройдет бесплатный концерт
23:02
В Кемине ночью выключают освещение даже на центральных улицах
22:37
Внимание, розыск! В Кочкор-Ате без вести пропал 58-летний Саттар Асылбаев