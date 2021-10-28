В Instagram добавят важную функцию

Все пользователи Instagram смогут добавлять в Stories гиперссылки. Об этом сообщил официальный сайт социальной сети.

Ранее возможность добавлять ссылки на сторонние сайты была только у пользователей с большим количеством подписчиков (более 10 тысяч) и у верифицированных аккаунтов.

Чтобы прикрепить к Stories гиперссылку, необходимо зайти в меню «наклейки» вверху экрана, выбрать соответствующую кнопку и ввести адрес страницы.

Аккаунты, которые будут часто делиться ссылками на дезинформирующие или содержащие ненавистнические высказывания ресурсы, заблокируют.

Администрация Instagram подчеркнула, что функция предназначена только для Stories. Компания не планирует добавлять эту возможность в основную ленту.