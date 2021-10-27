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Техноблог

Город в миниатюре собрали из запчастей смартфона Mi Mix Fold

Фото Xiaomi. Mi Mix Fold

В новом ролике Xiaomi демонстрирует внутренности своего первого складного смартфона Mi Mix Fold. Но это не обычное видео разборки устройства. Из деталей смартфона сделали крошечные копии некоторых узнаваемых мест в Шанхае, а после вообще весь мир — миниатюрный глобус.

Подробностей о том, сколько устройств использовали для сборки или сколько часов (а может и дней) потребовалось для создания города, нет.

Смартфон Mi Mix Fold представили в Китае 30 марта. Он получил конструкцию в стиле Samsung Galaxy Z Fold3. Внутри скрывается 8-дюймовый AMOLED-дисплей, который складывается пополам — он имеет соотношение сторон 4:3 и разрешение 2480×1860 пикселей. Снаружи установлен небольшой дополнительный экран.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/211759/
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