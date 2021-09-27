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Техноблог

Google запретит работу блокировщиков рекламы в браузере Chrome

Google запретит работу блокировщиков рекламы в браузере Chrome в версиях браузера для обычных пользователей. Для корпоративных в Chrome Enterprise все останется по-прежнему. Об этом сообщает издание Bleeping Computer.

Компания Google готовится перейти на новую платформу для разработчиков – Manifest v3. Это повлечет за собой изменения в политиках компании в отношении рекламы в браузере Google Chrome и сторонних блокировщиков рекламы. В случае использования Manifest v3, а это, по мнению экспертов, дело времени, изменятся технические требования. Разработчики будут вынуждены перейти с ныне принятого интерфейса webRequest API на новый – declarativeNetRequest API, при котором все сетевые запросы будет выполнять непосредственно Chrome. Это облегчит блокирование всех нежелательных действий расширений от имени пользователя. Новый интерфейс будет ограничивать количество фильтров в блокировщиках рекламы, а это скажется на их эффективности, к тому же разработчики не смогут использовать свои алгоритмы.

Разработчики таких расширений, как uBlock Origin, uMatrix и NoScript сообщили, что новый API радикально урезан в сравнении со старым, предусматривает в работе расширения максимум 30 тысяч фильтров, а этого не хватит даже для работоспособности базового списка правил в блокировщиках рекламы – EasyList.

Менеджеры из команды разработчиков Google Chrome сообщили, что расширения, работающие на Manifest v2, перестанут приниматься в Chrome Web Store уже с 17 января 2022 года. А в январе 2023 года поддержка полноценных блокировщиков рекламы станет невозможной, потому что поддержку расширений Manifest v2 из Chrome полностью удалят.

Как отмечается, основные цели этого нововведения – сохранить рекламу в браузере Google Chrome для рядовых пользователей, потому что реклама дает Google значительную долю доходов. Тогда как для корпоративных клиентов возможность использования полноценной блокировки рекламы сохранится.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/208415/
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