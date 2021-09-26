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Техноблог

Samsung больше не будет выпускать смартфоны под брендом Galaxy Note

Samsung больше не будет выпускать смартфоны под брендом Galaxy Note. Компания может объединить линейки смартфонов Galaxy S и Galaxy Note в одну серию. Об этом сообщает издание GizmoChina.

Журналисты ссылаются на информацию от известного инсайдера под ником Ice Universe. Автор отметил, что корейская компания больше не будет выпускать флагманские смартфоны серии Note. При этом Samsung намерена взять линейки Galaxy S и Galaxy Note и объединить их в одну.

По мнению автора, компания будет выпускать флагманы Galaxy S, однако имеющие отличительные детали Note. Судя по всему, речь идет об экранах больших размеров и наличии стилуса. В актуальном поколении Galaxy S21 имеется поддержка стилуса, однако аксессуар нужно приобретать отдельно. В смартфонах Note стилус всегда присутствовал в комплекте.

Отмечается, что корейский производитель фактически стер границы между сериями S и Note, представив на рынок смартфон Galaxy S21 Ultra. По мнению специалистов, в этом аппарате инженеры компании воплотили главные особенности всех предыдущих флагманов.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/208356/
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