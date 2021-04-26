Расплата за опоздание. В Японии создали приложение, списывающее деньги с карты

В Японии создали приложение, списывающее деньги с карты, если пользователь проспал или не вышел из дома вовремя. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

По их данным, приложение Mezamee предлагает суровый, но эффективный способ научиться не опаздывать: оно берет с пользователя деньги, когда он поздно выходит из дома. На Google Maps нужно отметить дом (или любое место, где вы проснетесь), выбрать дату и время, когда вам нужно выйти, и определить размер «штрафа» за опоздание и способ оплаты.

Если к этому времени пользователь не отойдет от дома как минимум на 100 метров, Mezamee спишет с его карты указанную сумму.

Согласно условиям обслуживания Mezamee, приложение может делать с данными все, что угодно, при условии, что оно не идентифицирует с их помощью отдельных людей. В планах разработчика — добавить новые функции, такие как возможность установить дату и время на неделю вперед.