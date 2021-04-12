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Техноблог

Xiaomi анонсировала экстремальный флагман Mi 11X на Snapdragon 888

Компания Xiaomi сегодня официально анонсировала очередной смартфон на платформе Snapdragon 888. Им стал Mi 11X, сообщает iXBT.com.

Ранее вице-президент Xiaomi и глава Xiaomi India Ману Кумар Джейн (Manu Kumar Jain) обещал выпуск не менее трех новых моделей на Snapdragon 888, Mi 11X – одна из них.

Ману Кумар Джейн пообещал, что Mi 11X продемонстрирует «экстремальную производительность», получит «исключительные экран, камеру и звук» и порадует «изысканным дизайном». По словам топ-менеджера, эта модель станет эксклюзивом для рынка Индии, однако не факт, что через месяц-два после старта продаж Xiaomi не захочет расширить географию распространения устройства.

Тизер указывает на то, что анонс Mi 11X состоится 23 апреля. В этот же день компания представит в Индии Mi 11 Ultra. Пока сложно сказать, что скрывается за обозначением Mi 11X. Возможно, это будет всего лишь переименованный Mi 11 Pro, но точно так же это может быть совершенно самостоятельная модель.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/189778/
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