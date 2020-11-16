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Техноблог

Создано приложение для превращения пижамы в костюм во время видеозвонка

Японский стартап создал приложение для превращения пижамы в костюм во время видеозвонка, пишет ferra.ru. Оно распознает лица и жесты пользователя и в реальном времени может наложить их на любое изображение.

Новое приложение называется Xpression camera. По большому счету можно с его помощью «надеть» не только пиджак, но и «превратиться» в Илона Маска.

из интернета
Фото из интернета. Создано приложение для превращения пижамы в костюм во время видеозвонка

Приложение совместимо с Zoom, Twitch, Microsoft Teams и Google Meet. Его надо установить, а затем в настройках камеры выбрать Xpression camera. После этого нужно выбрать любое желаемое изображение. Это приложение анимирует выбранный рисунок в реальном времени под настоящую мимику пользователя.

Команда стартапа заявила, что хотела предложить пользователям возможность совершать видеозвонки без подготовки, то есть без необходимости наряжаться.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/173236/
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