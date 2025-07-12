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В селе Козучак жители на свои деньги купили камеры для командного центра УВД

В селе Козучак Таласского района по инициативе местных жителей установлены 10 видеокамер для обеспечения общественной безопасности. Об этом 24.kg сообщили в УВД Таласской области.

Местные жители самостоятельно собрали деньги и купили камеры видеонаблюдения. Одна из них оснащена функцией распознавания лиц, другая имеет обзор в 360 градусов, остальные — стационарные. Все устройства подключены к Центру мониторинга УВД Таласской области, где круглосуточно дежурят сотрудники. 

Инициатива стала результатом форума, прошедшего в марте 2025 года в Таласе под названием «Новое поколение — светлое будущее, чистое поколение — безопасное будущее». В рамках мероприятия местным властям и активистам была презентована работа цифрового центра, а также предложено внедрение видеонаблюдения в населенных пунктах.

Жители надеются, что установка камер поможет снизить уровень преступности и количество ДТП. По их словам, это вклад в безопасность и поддержка государственных реформ, проводимых президентом Садыром Жапаровым, без ожидания помощи со стороны государства.

Село Козучак расположено на высоте 2 тысячи 450 метров над уровнем моря, на дороге, ведущей в природный парк Беш-Таш. В летний период здесь значительно возрастает поток автотранспорта.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/336015/
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