00:17
USD 80.63
EUR 95.45
RUB 1.05
Техноблог

Компания Huawei презентовала свою новую линейку

Фото из Интернета

Компания Huawei презентовала свою новую линейку. В нее вошли четыре водонепроницаемые модели.

Смартфоны работают на процессоре Kirin 9000. Модели находятся в разных ценовых сегментах: Mate 40, Mate 40 Pro, Mate 40 Pro +, а также разработанная под брендом Porsche — Mate 40 RS Porsche Design. Отличительной чертой является отсутствие сервисов Google. От них пришлось отказаться по причине санкций США.

Вместо них будут работать приложения из магазина Huawei AppGallery. Технически смартфоны оснащены операционной системой Android 10 и защитой устройства, выполненной по стандарту IP68, что добавляет важную характеристику — водонепроницаемость. Помимо этого, гаджеты поддерживают 5G.

Самым дорогим представителем модельного ряда стал эксклюзивный аппарат под названием Mate 40 RS Porsche Design. Имя указывает на то, что к разработке девайса была подключена знаменитая дизайнерская фирма Porsche Design.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/170726/
просмотров: 180
Версия для печати
Материалы по теме
К 2025 году многие профессии автоматизируют: каких специалистов заменит робот
Компания Samsung разработала смартфон с гибким экраном и акустической камерой
Facebook анонсировала систему перевода текстов на разных языках без английского
Xiaomi представила самую быструю в мире беспроводную зарядку для смартфонов
Google научит Android-устройства фиксировать тревожные сигналы и плач
Google планирует сделать YouTube площадкой для продажи товаров
Samsung представил бюджетную версию смартфона Galaxy S20
В WhatsApp появится функция автоматического удаления отправленных фотографий
​​Facebook позволит контролировать право собственности на изображения
В мессенджере WhatsApp появится поддержка нескольких устройств
Популярные новости
К&nbsp;2025 году многие профессии автоматизируют: каких специалистов заменит робот К 2025 году многие профессии автоматизируют: каких специалистов заменит робот
Huawei представила последний смартфон на&nbsp;собственном процессоре Huawei представила последний смартфон на собственном процессоре
Зонд BepiColombo сделал серию фотографий Венеры Зонд BepiColombo сделал серию фотографий Венеры
Бизнес
Получите финансирование сельского хозяйства по&nbsp;исламским принципам Получите финансирование сельского хозяйства по исламским принципам
Мобильный оператор&nbsp;О! сохраняет положительную динамику развития сети 4G&nbsp;LTE Мобильный оператор О! сохраняет положительную динамику развития сети 4G LTE
Карпинка, встречай! Открытие нового супермаркета Globus Карпинка, встречай! Открытие нового супермаркета Globus
Когда нужно сбивать высокую температуру у&nbsp;детей? Когда нужно сбивать высокую температуру у детей?
27 октября, вторник
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
26 октября, понедельник
23:55
Компания Huawei презентовала свою новую линейку
23:11
Зонд BepiColombo сделал серию фотографий Венеры
23:01
Грязная вода течет из кранов в микрорайоне «Улан»
22:42
Гонщик «Формулы-1» Льюис Хэмилтон побил рекорд Шумахера, одержав 92-ю победу
22:25
Водители просят сделать дорогу в село Молдовановка