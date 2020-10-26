Компания Huawei презентовала свою новую линейку. В нее вошли четыре водонепроницаемые модели.

Смартфоны работают на процессоре Kirin 9000. Модели находятся в разных ценовых сегментах: Mate 40, Mate 40 Pro, Mate 40 Pro +, а также разработанная под брендом Porsche — Mate 40 RS Porsche Design. Отличительной чертой является отсутствие сервисов Google. От них пришлось отказаться по причине санкций США.

Вместо них будут работать приложения из магазина Huawei AppGallery. Технически смартфоны оснащены операционной системой Android 10 и защитой устройства, выполненной по стандарту IP68, что добавляет важную характеристику — водонепроницаемость. Помимо этого, гаджеты поддерживают 5G.

Самым дорогим представителем модельного ряда стал эксклюзивный аппарат под названием Mate 40 RS Porsche Design. Имя указывает на то, что к разработке девайса была подключена знаменитая дизайнерская фирма Porsche Design.