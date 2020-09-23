В WhatsApp появится функция автоматического удаления отправленных фотографий

В WhatsApp появится автоматическое удаление отправленных фотографий. Они будут удаляться, когда собеседник покинет чат. Создатели мессенджера работают над новой функцией под названием Expiring Media. Об этом сообщает портал WeBetaInfo.

Источники рассказали, что команда WhatsApp выпустила бета-версию 2.20.201.1 мессенджера для Android, в которой появилось автоматическое удаление отправленных фотографий и других медиафайлов. В скором времени функция появится и в стабильной сборке.

Ранее в WhatsApp уже тестировали самоуничтожающиеся сообщения. Новая функция работает подобным образом. Пользователь может отправлять собеседнику мультимедийные файлы, то есть изображения, видео и GIF, а они будут автоматически удаляться, когда получатель покинет чат. Чтобы отправить файлы таким образом, нужно нажать новую кнопку таймера. К сожалению, сам пользователь не сможет установить конкретный срок «жизни» отправленным файлам. Однако это все равно может быть удобно в определенных обстоятельствах. Например, при отправке конфиденциальных данных.