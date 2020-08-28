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Техноблог

В Новой Зеландии будут продавать мясо из конопли

Новозеландский производитель альтернативных белков Sustainable Foods планирует выпускать мясо на основе конопли начиная с 2021 года. Как сообщает издание Food Navigator, продавать новый продукт будут под маркой The Craft Meat Co.

Этот бренд предлагает растительную альтернативу мясным полуфабрикатам. «В большинстве наших продуктов и так содержится конопля из-за ее питательной ценности, но в новом аналоге мяса она станет основным компонентом», — сказал изданию соучредитель Sustainable Foods Киран Рей.

По его словам, в растительном мясе будет еще больше белка, чем в животном. Для производства компания намерена использовать новозеландскую марихуану, которую будут обрабатывать на гидроэлектростанции партнеров. Готовый продукт планируют поставлять в бумажной упаковке. Стоимость пока неизвестна, но Рей пообещал не завышать цену. Он говорит, люди среднего класса (по меркам Новой Зеландии) точно смогут себе позволить.

На вкус конопляное мясо напоминает куриное. Как и обычное, его можно жарить, измельчать, добавлять в бургеры и готовить любым другим способом.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/163470/
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