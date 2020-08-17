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Техноблог

Более 3 миллиардов пользователей Сети играют в видеоигры (исследование)

Аналитическая компания DFCI ntelligence подвела итоги собственного исследования, по результатам которого выяснилось, сколько людей на Земле играют в видеоигры.

Как оказалось, в видеоигры играют почти 3,1 миллиарда жителей нашей планеты. Если говорить о процентном соотношении игроков к населению планеты, то в игры играют 40 процентов людей. Из общего показателя 1,5 миллиарда человек предпочитают игры на компьютерах (это около 48 процентов). При этом только на приставках предпочитают играть всего 8 процентов игроков.

Больше всего игроков оказалось в Азии, на которую приходится 53 процента от всего числа любителей видеоигр.

На второй строчке с показателем 17 процентов находится Европа. В тройке лидеров расположилась Латинская Америка – 11 процентов.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/162723/
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