Huawei выпускает свой первый настольный компьютер

Первый настольный ПК от Huawei построен на базе ARM-совместимого CPU – 8-ядерного чипа Kunpeng 920 (7-нм). Данное семейство процессоров создавалось для использования в серверах, поэтому все чипы могут работать в многопоточном режиме, сообщают эксперты компании.

Представлен первый ПК компании Huawei, которая использовала для его создания процессор из семейства серверных чипов Kunpeng – модель 920 с 8 ядрами и таким же количеством потоков, имеющую 32 МБ кеш-памяти L3. ПК оснащен видеокартой на базе RX550 от AMD, оптическим приводом, SSD-диском на 256 ГБ и 16 ГБ ОЗУ (DDR4-2666), размещенными на материнской плате производства Huawei (модель D920S10). Работает компьютер под управлением 64-разрядной Linux-совместимой UOS.

Видеоролик демонстрирует возможность ПК проигрывать потоковое 4К-видео, но на этой же задаче при локальном размещении медиа компьютер начинает «заикаться», утверждает источник. Во сколько обойдется вся система, пока что неизвестно.