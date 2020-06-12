Новую функцию тестируют в мессенджере WhatsApp

Новая функция, позволяющая быстро искать сообщения в чатах по дате, появится в WhatsApp, сообщается на портале WABetaInfo.

Разработчики испытывают новую функцию на стадии альфа-тестирования.

Поиск сообщений уже существует в мессенджере и осуществляется по ключевым словам. Однако пользователям сложно найти пост, который был отправлен или получен в определенный день.

С помощью новой функции поиск значительно упростится: нужное сообщение можно будет найти, выбрав дату его отправки или получения, нажав на значок календаря в режиме поиска в чате.