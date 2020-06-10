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Техноблог

Невероятное видео: коробка выпала из грузовика, но тут же запрыгнула обратно

Видео может показаться розыгрышем. Но нет — это результат идеального сочетания воздушных потоков, которые снова и снова затягивали коробку в кузов. По этой причине, кстати, так сильно пачкаются ворота грузовых прицепов, пишет издание «За рулем».

Видео сняли на шоссе в Азии. Грузовик едет с откинутой задней частью тента и грузом — коробками из картона или пенопласта.

В конце концов одна коробка падает на проезжую часть, делает несколько прыжков и влетает обратно в грузовик. Затем она вновь падает, катится вслед за машиной, подпрыгивает и возвращается в кузов.

Причина такого «чуда» — воздушный поток позади грузовика. Подобные вихри возникают, когда воздух обтекает угловатый предмет. В данном случае — кузов автомобиля. Явление впервые описал Теодор фон Карман в 1912 году.

То есть это не трюк, а наглядный пример из учебника физики, отметило издание.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/155501/
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